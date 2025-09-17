ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ ТАТАРСТАНА

Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба принял делегацию из Республики Татарстан во главе с заместителем премьер-министра Василем Шайхразиевым. Во встрече участвовали вице-президент Беслан Бигвава, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, министр культуры Даур Кове.

Обсуждались вопросы сотрудничества Абхазии и Татарстана в области культуры.

Президент отметил важность укрепления многолетних отношений, а также подчеркнул, что Абхазия всегда помнит помощь Татарстана в военные и послевоенные годы.

В ходе встречи глава государства передал искренние поздравления Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову в связи с его переизбранием на высший государственный пост.

«Результаты выборов показывают, что усилия Рустама Минниханова, направленные на улучшение жизни жителей Татарстана, развитие экономики и социальной сферы, пользуются поддержкой и одобрением жителей республики в отношении проводимого им курса», – сказал Бадра Гунба.

Зампремьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев поблагодарил за тёплый приём и плодотворное взаимодействие.

«Мы заинтересованы в развитии культурного взаимодействия, в организации обменных гастролей между творческими коллективами Абхазии и Татарстана, в участии в фестивалях и форумах, проводимых как в Абхазии, так и в Татарстане», – сказал Василь Шайхразиев.