 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ ТАТАРСТАНА

Новости Среда, 17 сентября 2025 20:25
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ ТАТАРСТАНА

Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял делегацию из Республики Татарстан во главе с заместителем премьер-министра Василем Шайхразиевым. Во встрече участвовали вице-президент Беслан Бигвава, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, министр культуры Даур Кове.

Обсуждались вопросы сотрудничества Абхазии и Татарстана в области культуры.

Президент отметил важность укрепления многолетних отношений, а также подчеркнул, что Абхазия всегда помнит помощь Татарстана в военные и послевоенные годы.

В ходе встречи глава государства передал искренние поздравления Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову в связи с его переизбранием на высший государственный пост.

«Результаты выборов показывают, что усилия Рустама Минниханова, направленные на улучшение жизни жителей Татарстана, развитие экономики и социальной сферы, пользуются поддержкой и одобрением жителей республики в отношении проводимого им курса», – сказал Бадра Гунба.

Зампремьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев поблагодарил за тёплый приём и плодотворное взаимодействие.

«Мы заинтересованы в развитии культурного взаимодействия, в организации обменных гастролей между творческими коллективами Абхазии и Татарстана, в участии в фестивалях и форумах, проводимых как в Абхазии, так и в Татарстане», – сказал Василь Шайхразиев.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 17 сентября 2025 20:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРЛАМЕНТА: МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ДИАЛОГА И РАЗУМНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПИЦУНДЕ ПОСТРОЯТ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.