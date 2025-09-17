Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ . По поручению Президента Бадры Гунба в Пицунде построят спортивный комплекс. На территории будущего объекта ведутся расчистка и вывоз мусора.

– несколько тренировочных залов для разных видов спорта;

– залы для проведения соревнований и бассейн;

– ремонт старого здания под пансион для спортсменов и участников мероприятий.

Президент Бадра Гунба отметил, что ветхие объекты не должны оставаться в центре города и часть затрат покроет бюджет для быстрой реализации проекта.