В ВЕРХОВНОМ СУДЕ ПРИНЯЛИ ДЕЛЕГАЦИЮ СКФУ
Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Верховном суде Республики Абхазия состоялась встреча председателя ВС Саиды Бутба с делегации Северо-Кавказского федерального университета, возглавляемой и.о. ректора Татьяной Шебзуховой.
Саида Бутба поблагодарила гостей за визит в Верховный суд.
«Участие учёных из Северо-Кавказского федерального университета в lll Международной научно-практической конференции «Правосудие в Республике Абхазия» способствовало обогащению дискуссии и обмену ценным опытом, что, безусловно, вносит вклад в развитие правовой системы Республики Абхазия», – сказала Бутба.
В ходе встречи была обсуждена возможность организации курсов повышения квалификации работников аппаратов судов общей юрисдикции Республики Абхазия на базе СКФУ.
Кроме того, обсуждалась возможность проведения судебных экспертиз в Научно-образовательном центре судебной экспертизы и экспертных исследований СКФУ по запросу Верховного суда и судов общей юрисдикции Республики Абхазия, а также взаимное участие в научных мероприятиях на базе СКФУ и Верховного суда Республики Абхазия.
Стороны также договорились о взаимодействии в ряде других направлений.