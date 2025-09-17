 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ ПРИНЯЛИ ДЕЛЕГАЦИЮ СКФУ

Новости Среда, 17 сентября 2025 20:32
Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Верховном суде Республики Абхазия состоялась встреча председателя ВС Саиды Бутба с делегации Северо-Кавказского федерального университета, возглавляемой и.о. ректора Татьяной Шебзуховой.

Саида Бутба поблагодарила гостей за визит в Верховный суд.

«Участие учёных из Северо-Кавказского федерального университета в lll Международной научно-практической конференции «Правосудие в Республике Абхазия» способствовало обогащению дискуссии и обмену ценным опытом, что, безусловно, вносит вклад в развитие правовой системы Республики Абхазия», – сказала Бутба.

В ходе встречи была обсуждена возможность организации курсов повышения квалификации работников аппаратов судов общей юрисдикции Республики Абхазия на базе СКФУ.

Кроме того, обсуждалась возможность проведения судебных экспертиз в Научно-образовательном центре судебной экспертизы и экспертных исследований СКФУ по запросу Верховного суда и судов общей юрисдикции Республики Абхазия, а также взаимное участие в научных мероприятиях на базе СКФУ и Верховного суда Республики Абхазия.

Стороны также договорились о взаимодействии в ряде других направлений.

