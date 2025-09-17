В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ СОСТОИТСЯ ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «ЗА КЕМ ИДУТ ЛЮДИ»

Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ . Распоряжением президента Бадры Зурабовича Гунба 2025 год объявлен годом первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба. В память о В. Г. Ардзинба в районах и городах Абхазии проводятся различные культурные мероприятия.

По инициативе Министерства культуры Республики Абхазия запускается проект – показ фильмов и проведение фотовыставок, посвященных В. Г. Ардзинба.

В рамках этого проекта 18 сентября в 15:00 в Музее боевой славы имени Владислава Григорьевича Ардзинба состоится показ документального фильма режиссера Тимура Квеквескири «За кем идут люди», посвященного жизни и деятельности первого президента.

Кроме того, для посетителей будет организована фотовыставка, посвященная Владиславу Ардзинба и его вкладу в развитие государства.

19 сентября в 15:00 откроется фотовыставка в Гулрыпшском доме культуры им. Д. И. Гулиа.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Республики Абхазия.