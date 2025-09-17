ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИБЫЛА В НИЖНИЙ НОВГОРОД

Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ . Молодежная делегация из Абхазии прибыла в Нижний Новгород для участия в Слете Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 17 по 21 сентября. В составе делегации, возглавляемой вице-премьером, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращем Хагба, 40 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, а также двое несовершеннолетних.

«Быть в настоящем, уважать прошлое и строить будущее в России и вместе с Россией» – основная идея первого Слета ВФМ, разделенная более чем 62 тысячами участников из 175 стран мира. Именно столько заявок поступило на участие в событии. В итоге отбор прошли 2 тысячи человек – самые активные, креативные и перспективные, из которых 1000 участников – из России, и 1000 – из зарубежных стран.

Основные направления программы слета охватывают все те сферы, в которых участники представляли свои проекты. Медиа, креативные индустрии и творчество, государственное управление, предпринимательство, спорт, образование и наука, информационные технологии – пространство слета будет насыщено разнообразными событиями, чтобы каждый мог найти что-то интересное для себя.

В 2024 году Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории «Сириус» и собрал 20 тысяч молодых людей из 190 стран мира. Теперь, по поручению президента РФ Владимира Путина, фестивальные мероприятия в России будут проходить ежегодно.

Торжественное открытие слета состоится 18 сентября 2025 года.