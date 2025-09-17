 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИБЫЛА В НИЖНИЙ НОВГОРОД

Новости Среда, 17 сентября 2025 20:35
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИБЫЛА В НИЖНИЙ НОВГОРОД

Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ. Молодежная делегация из Абхазии прибыла в Нижний Новгород для участия в Слете Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 17 по 21 сентября. В составе делегации, возглавляемой вице-премьером, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращем Хагба, 40 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, а также двое несовершеннолетних.

«Быть в настоящем, уважать прошлое и строить будущее в России и вместе с Россией» – основная идея первого Слета ВФМ, разделенная более чем 62 тысячами участников из 175 стран мира. Именно столько заявок поступило на участие в событии. В итоге отбор прошли 2 тысячи человек – самые активные, креативные и перспективные, из которых 1000 участников – из России, и 1000 – из зарубежных стран.

Основные направления программы слета охватывают все те сферы, в которых участники представляли свои проекты. Медиа, креативные индустрии и творчество, государственное управление, предпринимательство, спорт, образование и наука, информационные технологии – пространство слета будет насыщено разнообразными событиями, чтобы каждый мог найти что-то интересное для себя.

В 2024 году Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории «Сириус» и собрал 20 тысяч молодых людей из 190 стран мира. Теперь, по поручению президента РФ Владимира Путина, фестивальные мероприятия в России будут проходить ежегодно.

 

Торжественное открытие слета состоится 18 сентября 2025 года.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 17 сентября 2025 20:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ СОСТОИТСЯ ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «ЗА КЕМ ИДУТ ЛЮДИ» ИНТЕРЕС К КУЛЬТУРЕ И ЯЗЫКУ РАСТЕТ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.