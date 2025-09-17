ИНТЕРЕС К КУЛЬТУРЕ И ЯЗЫКУ РАСТЕТ

«Я выбрала направление «Наука и образование», потому что это моя сфера. Уже в первый день мы познакомились с участниками из разных стран и сразу заметили, что многие проявляют живой интерес к абхазскому языку. Мы слышим не только английскую речь, но и абхазскую, и это действительно радует! Особенно приятно, что, когда мы рассказываем о том, что мы из Абхазии, люди проявляют искренний интерес к нашей культуре и традициям», – рассказала Аида.

Наша маленькая, но гордая Абхазия заслуживает того, чтобы ее голос был услышан наравне с другими странами, отмечает еще одна участница Милана Палба.

По ее словам, такие мероприятия – это не просто обмен опытом, но и шанс сформировать новые международные партнерства.

«Абхазия – это страна талантов, идей и теплого гостеприимства. Мы готовы делиться своим опытом, учиться и строить совместные проекты», – добавила она.

Слет проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября. Нашу республику представляет делегация из 40 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, а также двое несовершеннолетних. Возглавляет делегацию вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.