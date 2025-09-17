 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР ШОУА ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ АБХАЗИИ

Новости Среда, 17 сентября 2025 20:42
Оцените материал
(0 голосов)
АЛЕКСАНДР ШОУА ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ АБХАЗИИ

Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ. Заслуженный артист Республики Абхазия и Южной Осетии, певец, композитор Александр Шоуа в пресс-центре Национальной службы новостей рассказал, что проект «ШОУАБХАЗИИ» поможет молодым абхазским исполнителям заявить о себе в России.

«Я хотел бы, чтобы молодые исполнители из Абхазии прозвучали в России, потому что сам когда-то прибыл сюда с одной единственной мыслью – завоевать любовь слушателей. Но мне никто не помогал никогда, больше мешали. Играя с собой в психологические игры, я сам себе дал слово, что никогда мешать никому не буду, скорее буду помогать. Эти дети более чем заслуживают такой помощи, они суперталантливые», – заявил он.

По словам собеседника НСН, артисты проекта представят песни на двух языках.

 

«Артисты поют песни, некоторые из этих песен двуязычные. Первая часть на русском, вторая на абхазском. Как ни странно, это звучит великолепно. Объединяет две великие культуры, два народа. Это можно слушать и в Абхазии, и в России, в этом удивительная сила музыки. Суть в том, что дети могут заявить о себе в большой стране. Там, где они под микроскопом, в Абхазии, иногда случается так, что не каждый день ты захочешь музыкой заниматься. Здесь чуть-чуть больше свободы, людей, я счастлив, что эти ребята сегодня со мной. Суть проекта – пожать друг другу руки и сделать мир красивее», – сказал Шоуа.

Прочитано 4 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИНТЕРЕС К КУЛЬТУРЕ И ЯЗЫКУ РАСТЕТ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР И МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПОСЕТИЛИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.