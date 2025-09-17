АЛЕКСАНДР ШОУА ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ АБХАЗИИ

«Я хотел бы, чтобы молодые исполнители из Абхазии прозвучали в России, потому что сам когда-то прибыл сюда с одной единственной мыслью – завоевать любовь слушателей. Но мне никто не помогал никогда, больше мешали. Играя с собой в психологические игры, я сам себе дал слово, что никогда мешать никому не буду, скорее буду помогать. Эти дети более чем заслуживают такой помощи, они суперталантливые», – заявил он.

По словам собеседника НСН, артисты проекта представят песни на двух языках.

«Артисты поют песни, некоторые из этих песен двуязычные. Первая часть на русском, вторая на абхазском. Как ни странно, это звучит великолепно. Объединяет две великие культуры, два народа. Это можно слушать и в Абхазии, и в России, в этом удивительная сила музыки. Суть в том, что дети могут заявить о себе в большой стране. Там, где они под микроскопом, в Абхазии, иногда случается так, что не каждый день ты захочешь музыкой заниматься. Здесь чуть-чуть больше свободы, людей, я счастлив, что эти ребята сегодня со мной. Суть проекта – пожать друг другу руки и сделать мир красивее», – сказал Шоуа.