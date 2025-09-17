 

Абхазия Информ

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР И МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПОСЕТИЛИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ

Новости Среда, 17 сентября 2025 20:42
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР И МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПОСЕТИЛИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ

Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ. Вице-премьер Абхазии Вараздат Миносян и министр сельского хозяйства Беслан Джопуа провели рабочую поездку по аграрным предприятиям Очамчырского и Гулрыпшского районов. Первым пунктом визита стал завод по фасовке и очистке меда в селе Кындыг. Цель посещения заключалась в оценке текущего состояния предприятия и обсуждении возможных шагов для его дальнейшей реанимации.

Во время осмотра завода вице-премьер и министр ознакомились с технологическими процессами, а также обсудили перспективы развития медового производства.

Предприятие РУП «Абхазмед», было создано в 2014 году, для приема меда у местного населения и его дальнейшей подготовки, переработки, фасовки и продажи.

Затем Вараздат Миносян и Беслан Джопуа посетили тепличное хозяйство ООО «Кындыг Агро». Несмотря на завершение строительства в 2017 году, предприятие сталкивалось с трудностями в технологическом процессе из-за нехватки специалистов. На сегодняшний день хозяйство производит от 300 до 500 тонн продукции, поставляемой как на внутренний рынок, так и на экспорт в Краснодарский край.

Вице-премьер и министр побывали на предприятии ООО СП «Аквафуд» по выращиванию рыбы. В 2024 году здесь произвели 30 тонн продукции, реализованной на местных рынках.

 

Завершающим этапом поездки стало посещение ООО «Абхазская цитрусовая компания». Проект, финансируемый российскими банками в рамках программы льготного кредитования, предусматривает инвестиции в размере 800 миллионов рублей. Планируется переработка до 20 тысяч тонн цитрусовых с целью производства соков, джемов, мармелада и конфет. Кроме того, компания будет принимать цитрусовые от населения, осуществлять их калибровку, упаковку и дальнейшую транспортировку конечному потребителю через КПП «Псоу».

