ВНИМАНИЕ КОНКУРС

Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ . Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения договора на приобретение и поставку сельхозтоваров для организации производства сельскохозяйственной продукции.

По приобретению товаров – специализированного оборудования для организации производства переработки сельскохозяйственной продукции и товара-материальных ценностей: колючей проволоки, сетки, строительных материалов для обустройства сельскохозяйственных объектов, колышек для ограждения, систем капельного орошения и комплектующих частей, минеральных и органических удобрений, инвентаря и других товаров для организации производства/выращивания сельскохозяйственной продукции.

А также услуг: строительно-монтажных работ, ветеринарных услуг, агротехнических услуг.

Положение о порядке проведения открытого конкурса на право заключения договора/договоров по приобретению товаров и оказанию услуг), в части исполнения реализации проектов ведомственной целевой Программы «Развитие сельского хозяйства на 2025 год.

Заявки принимаются в срок до 25 сентября 2025 года.

Для участия в конкурсе необходимы следующие документы:

1. Копии учредительных документов;

2. Заявка по форме;

3. Коммерческое предложение;

4. Справка об отсутствии задолженности перед бюджетной системой Абхазии.