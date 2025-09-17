ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ \ПОСЕТИЛ ПРЕМЬЕРУ ОПЕРЫ «АННА БОЛЕЙН»

Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ . Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко представил премьеру оперы «Анна Болейн» Гаэтано Доницетти. В заглавной партии выступила Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава.

По приглашению певицы премьеру оперы посетил президент Абхазии Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг.

«Анна Болейн» – одна из самых известных опер Гаэтано Доницетти, часть его «тюдоровского цикла». Её историческая премьера состоялась в 1830 году на сцене миланского театра «Каркано». Сюжет основан на трагической судьбе второй жены короля Генриха VIII, а партию главной героини в разное время исполняли величайшие сопрано мира, Мария Каллас, Монсеррат Кабалье, Джоан Сазерленд, Эдита Груберова.

Режиссёр – Сергей Новиков. Дирижёр-постановщик – Феликс Коробов. Автор сценографии и костюмов – художник Иван Складчиков