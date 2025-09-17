ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ В ШКОЛУ ПРЕДВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Для зачисления в школу необходимы следующие документы:

Сухум. 17 сентября 2025. Абхазия-Информ . Абхазский Государственный Университет объявляет прием слушателей в Школу предвузовской подготовки на 2025/2026 учебный год.

Справка со школы (для учащихся)

Копию аттестата о среднем (полном) общем образовании, для окончивших школу.

Фотографии 3x4 – 6 штук

Заявление (пишется на месте)

Прием документов осуществляется ежедневно с 10:00 до 15:00, кроме выходных.

Обучение платное по всем специальностям и направлениям. Занятия начинаются с 1-го октября.

За справками обращаться по адресу г. Сухум ул. Университетская 1, АГУ, 2 – ой этаж, кабинет № 36, Телефон +7(840)223-10-14.