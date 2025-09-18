Сухум. 18 сентября 2025. Абхазия-Информ . Премьер-министр Абхазии Владимир Делба прибыл в Цхинвал для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 35-летию провозглашения Республики Южная Осетия. В рамках празднования Дня Южной Осетии в Цхинвале с 18 по 20 сентября проходит первый международный экономический форум «Южная Осетия. Горизонты инвестиций».

В Цхинвале состоялась встреча премьер-министра Республики Абхазия Владимира Делба и председателя Правительства Республики Южная Осетия Константина Джуссоева. Во встрече приняли участие министры юстиции и экономики Абхазии Анри Барциц и Теймураз Миквабия, председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателия.

«У Южной Осетии и Абхазии сложились давние дружеские отношения, мы будем их развивать», – сказал Константин Джуссоев, приветствуя гостей из Абхазии.

Владимир Делба поблагодарил председателя Правительства за приглашение посетить экономический форум и знаковое событие - празднование 35-летия государственности Южной Осетии.

«Мероприятие, в котором мы сегодня принимаем участие, еще раз подтверждает наше стремление развивать отношения, в том числе торгово-экономические, социальные, гуманитарные связи. Полагаю, что Форум, который сегодня откроет глава государства, станет хорошим стимулом для развития Южной Осетии», – отметил Владимир Делба.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.