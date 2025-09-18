ЗАВЕРШЕН ОТБОР НА КОНКУРСНУЮ ПРОГРАММУ «НОВЫЕ МЕДИА АБХАЗИИ»

Сухум. 18 сентября 2025. Абхазия-Информ . Конкурс «Новые медиа Абхазии» завершил отбор на конкурсную программу. Всего подано 533 заявки. Эксперты отберут не менее 50 участников, которые пройдут образовательную программу по методологии Мастерской новых медиа. Среди зарегистрировавшихся – блогеры, режиссёры, журналисты, ведущие, продюсеры и создатели разноформатного контента.

«Для Абхазии это не просто конкурс: это шаг к формированию профессионального медиасообщества, которое будет работать на укрепление имиджа страны и развитие её информационной независимости», – отметил руководитель управления по связям со СМИ Администрации президента, Алхас Чолокуа.