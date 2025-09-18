АРИАНА ГЕРЛИАНИ ПРОШЛА В ПОЛУФИНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «БОЛЬШАЯ СЦЕНА»
Сухум. 18 сентября 2025. Абхазия-Информ. Ариана Герлиани из города Гудаута прошла в полуфинал международного конкурса «Большая сцена». Она является воспитанницей детской творческой студии «Страза» и занимается в студии уже 4 года, также принимает участие в различных конкурсах.
«Я очень рада представлять свою страну на международном конкурсе», – отметила юная участница.
Руководитель творческой студии Рамина Задей отметила, что убеждена - Ариана достойно представит республику на международной сцене.
«Мы прошли первый заочный тур. Следующий этап пройдет в октябре, а гранд-финал состоится в мае и будет проходить на сцене легендарного Кремлевского дворца», – подчеркнула она.
Руководитель студии также отметила, что участие абхазской молодежи в международных конкурсах способствует повышению узнаваемости Абхазии в мире.
Педагог по вокалу Мадина Кварацхелия сказала, что Ариана очень ответственно подошла к участию в таком масштабном конкурсе.
«Я счастлива, что в Абхазии есть такие талантливые дети, как наша Ариана», – отмечает педагог.
Последнее от Super User
- В АГУ ОТКРЫЛИ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
- НАЧАТ РЕМОНТ ФАСАДА ЗДАНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СПИСОК ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ СУХУМА
- НАЧАТ РЕМОНТ ФАСАДА ЗДАНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СПИСОК ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ СУХУМА
- ЗАВЕРШЕН ОТБОР НА КОНКУРСНУЮ ПРОГРАММУ «НОВЫЕ МЕДИА АБХАЗИИ»
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИБЫЛ В ЦХИНВАЛ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ