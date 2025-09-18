НАЧАТ РЕМОНТ ФАСАДА ЗДАНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СПИСОК ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ СУХУМА

Сухум. 18 сентября 2025. Абхазия-Информ . По поручению главы администрации Сухума Тимура Агрба, МУ «Горстройпроект» приступает к реставрации фасада очередного здания на пересечении улиц Ардзинба-Воронова, включенного в список памятников архитектуры Сухума.

Ранее были отремонтированы фасад и балкон кирпичного здания на Набережной (напротив кафе «Пингвин"), а также здание Администрации города Сухум.

«На здании на пересечении Ардзинба-Воронова мы будем делать фасад, кровлю, тротуарные зоны вокруг дома и подсветку. Далее перейдём к следующему дому, который расположен на пересечении улиц Ардзинба и Дбар», – сказал Тимур Агрба.

Таким образом, до конца года Администрация Сухума отреставрирует фасады еще двух домов. А в следующем году планируется отреставрировать фасады десяти домов из списка памятников архитектуры столицы.