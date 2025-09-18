В АГУ ОТКРЫЛИ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
Сухум. 18 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете состоялось официальное открытие Центра компетенций. В мероприятии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля.
В своем выступлении Беслан Бигвава подчеркнул, что это важный шаг в расширении профессионального потенциала страны.
«Сегодня в Абхазском государственном университете проходит по-настоящему значимое событие – открытие Центра компетенций. Это не просто новый образовательный проект, а важный шаг к расширению профессионального потенциала страны.
Для Абхазии это также шаг к более тесной интеграции с образовательным пространством России, что открывает перед студентами новые возможности.
В рамках сотрудничества запускается конкурс «Гостеприимная Абхазия», направленный на развитие туристической отрасли – одной из ключевых сфер для нашей экономики», – сказал Беслан Бигвава.
Вице-президент выразил уверенность, что знания и опыт, которые студенты будут получать в Центре компетенций, станут прочным фундаментом для подготовки высококвалифицированных специалистов.
«От имени руководства страны выражаю искреннюю благодарность ректорату Абхазского государственного университета, руководству платформы «Россия – страна возможностей» за совместную работу по реализации этого важного проекта. Желаю успехов в дальнейшей деятельности и новых достижений!» – сказал Беслан Бигвава.
