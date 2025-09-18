 

РОБЕРТ КИУТ: «ЭКСТРЕМИЗМ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТОМ БОРОТЬСЯ С ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯМИ»

Новости Четверг, 18 сентября 2025 19:29
РОБЕРТ КИУТ: «ЭКСТРЕМИЗМ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТОМ БОРОТЬСЯ С ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯМИ»

Сухум. 18 сентября 2025. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр внутренних дел Республики Абхазия Роберт Киут выступил с докладом «Опыт Республики Абхазия в профилактике молодежного экстремизма в условиях трансграничных вызовов», на V Международной конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма в Москве.

В частности, он отметил, что Республика Абхазия – это государство, пережившее трагедию войны, но сумевшее сохранить мир, суверенитет и внутреннюю стабильность.

«Мы хорошо понимаем, что стабильность – хрупка, а молодежь самая уязвимая часть общества, если речь идет о попытках вовлечения в радикальные идеологии.

Мы исходим из простого, но принципиального понимания: экстремизм легче предупредить, чем потом бороться с его последствиями. Поэтому наша работа выстроена в логике упреждения, раннего выявления и системной профилактики», – сказал Киут.

Об этом сообщает сайт МВД.

