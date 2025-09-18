ИЗЪЯТЫ АППАРАТЫ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 18 сентября 2025. Абхазия-Информ . В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК Абхазии в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта, по направлению «импорт», остановили для досмотра автомашину марки «Toyota Alphard» за государственным регистрационным знаком 08990Х АВН, под управлением гражданина Республики Абхазия Шакая А.Б., 1994 года рождения, проживающего в г. Сухум.

В ходе досмотра машины было обнаружено два аппарата по добыче криптовалюты фирмы «Whatsminer», модель «M30S++» и четыре кулера охлаждения.

Аппараты гражданин Шакая А.Б., приобрел на территории Российской Федерации и перевозил на территорию Республики Абхазия путем сокрытия в автотранспортном средстве.

Запрещенные к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудования для майнинга были изъяты. Машина задержана и помещена на штрафную стоянку до принятия решения.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.