 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИЗЪЯТЫ АППАРАТЫ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости Четверг, 18 сентября 2025 19:33
Оцените материал
(0 голосов)
ИЗЪЯТЫ АППАРАТЫ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 18 сентября 2025. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК Абхазии в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта, по направлению «импорт», остановили для досмотра автомашину марки «Toyota Alphard» за государственным регистрационным знаком 08990Х АВН, под управлением гражданина Республики Абхазия Шакая А.Б., 1994 года рождения, проживающего в г. Сухум.

В ходе досмотра машины было обнаружено два аппарата по добыче криптовалюты фирмы «Whatsminer», модель «M30S++» и четыре кулера охлаждения.

Аппараты гражданин Шакая А.Б., приобрел на территории Российской Федерации и перевозил на территорию Республики Абхазия путем сокрытия в автотранспортном средстве.

Запрещенные к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудования для майнинга были изъяты. Машина задержана и помещена на штрафную стоянку до принятия решения.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 1 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РОБЕРТ КИУТ: «ЭКСТРЕМИЗМ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТОМ БОРОТЬСЯ С ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯМИ» СОТРУДНИКОВ ГТК ПРОВЕРИЛИ НА НАРКОТИКИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.