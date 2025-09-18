 

июня 24 2024

февраля 07 2024

СОТРУДНИКОВ ГТК ПРОВЕРИЛИ НА НАРКОТИКИ

Новости Четверг, 18 сентября 2025 19:36
Сухум. 18 сентября 2025. Абхазия-Информ. Председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Отар Хеция, провел совещание с личным составом, на котором обсудили текущую работу. Основным вопросом совещания было проведение внезапной проверки личного состава на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Данная проверка проводится по поручению главы государства Бадры Гунба в соответствии с Постановлением Кабинета министров Республики Абхазия от 21 мая 2015 года «О проведении в органах государственного управления обязательного обследования на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ». Она также осуществляется в целях реализации положений Закона Республики Абхазия «О службе в таможенных органах Республики Абхазия» от 28 декабря 1999 года и «Дисциплинарного устава таможенной службы», утвержденного Указом Президента Республики Абхазия от 2 ноября 2017 года.

«Уважаемые коллеги, в рамках исполнения решения Президента проводится обязательное обследование работников государственных управлений на предмет употребления наркотических и психотропных веществ. Вы прекрасно осведомлены об этом; мы предупреждали всех несколько месяцев назад. Все представители структур, которые носят погоны, уже прошли обследование. Учитывая те разговоры, которые мы все слышим, о том, что в государственных структурах есть люди, употребляющие непонятные препараты, мы стремимся избежать подобных обсуждений. Это нормальная практика, чтобы подтвердить, что подобные утверждения не соответствуют действительности. Давайте будем примером в этом процессе и проведем его достойно», – сказал Отар Хеция.

Тестирование проходило в здании ГТК, где лаборанты республиканского наркологического диспансера подготовили все необходимое для процедуры освидетельствования.

Сегодня тестирование на предмет употребления наркотических веществ прошли сотрудники центрального аппарата, таможенного поста «Сухум» и поста «Акцизный».

Проведение медицинского освидетельствования осуществлялось под контролем сотрудников отдела собственной безопасности и сотрудников УКОН МВД.

Используемые врачами тесты способны выявить основные виды наркотических и психотропных веществ, такие как метадон, марихуана, прегабалин, кокаин, морфин, амфетамин, барбитураты, субитекс и другие.

Цель тестирования – выявить недобросовестных сотрудников, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 18 сентября 2025 19:39

