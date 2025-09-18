ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ УЧАСТВУЕТ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Сухум. 18 сентября 2025. Абхазия-Информ. Делегация Парламента Республики Абхазия во главе со спикером Лашей Ашуба принимает участие в I Международном экономическом форуме «Южная Осетия. Горизонты инвестиций», который приурочен к 35-летию образования Республики Южная Осетия. Мероприятие проходит с 18 по 20 сентября в городе Цхинвале.
В составе делегации Парламента Республики Абхазия депутаты Бадрик Пилия и Астамур Герхелия, референт отдела законопроектной деятельности Астамур Кация.
Форум станет ключевой платформой для обсуждения стратегий социально-экономического развития Республики Южная Осетия и инвестиционного потенциала международного сотрудничества.
