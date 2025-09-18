 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
июля 15 2020
АБХАЗСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ПОСЕТИЛИ МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРОД АНГЕЛОВ»

Четверг, 18 сентября 2025
АБХАЗСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ПОСЕТИЛИ МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРОД АНГЕЛОВ»

Сухум. 18 сентября 2025. Абхазия-Информ. Парламентская делегация Республики Абхазия посетила расположенный в городе Беслане Мемориальный комплекс «Город ангелов», увековечивающий память о жертвах трагических событий сентября 2004 года.

Члены делегации возложили цветы к памятнику «Древо Скорби», установленному на мемориальном кладбище, где похоронены погибшие. Они посетили мемориальную экспозицию в здании школы № 1, на территории которой 1-3 сентября 2004 года произошёл теракт.

В составе делегации спикер Лаша Ашуба, депутаты Бадрик Пилия и Астамур Герхелия, референт отдела законопроектной деятельности Астамур Кация.

