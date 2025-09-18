АБХАЗСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ПОСЕТИЛИ МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРОД АНГЕЛОВ»

Сухум. 18 сентября 2025. Абхазия-Информ . Парламентская делегация Республики Абхазия посетила расположенный в городе Беслане Мемориальный комплекс «Город ангелов», увековечивающий память о жертвах трагических событий сентября 2004 года.

Члены делегации возложили цветы к памятнику «Древо Скорби», установленному на мемориальном кладбище, где похоронены погибшие. Они посетили мемориальную экспозицию в здании школы № 1, на территории которой 1-3 сентября 2004 года произошёл теракт.

В составе делегации спикер Лаша Ашуба, депутаты Бадрик Пилия и Астамур Герхелия, референт отдела законопроектной деятельности Астамур Кация.