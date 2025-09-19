ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАЖЕ

Сухум. 19 сентября 2025. Абхазия-Информ. В тайном хищении чужого имущества уличен житель с. Дурипш Гудаутского района Дзкуа Ахра Джотович, 1986 г.р. Находясь в г. Сухум, Дзкуа путем свободного доступа через незапертую дверь проник в домовладение по ул. Аланская, откуда похитил носильные вещи и денежные средства заявителя, после чего скрылся с места преступления. Впоследствии он был задержан сотрудниками уголовного розыска 1-го отдела милиции УВД по г. Сухум.