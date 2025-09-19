В ЛЫХНЫ ВЫЯВЛЕН КРУПНЫЙ ОБЪЕКТ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 19 сентября 2025. Абхазия-Информ . В селе Лыхны Гудаутского района выявлен крупный объект по добыче криптовалюты. На охраняемой территории заброшенной фабрики функционировало 70 аппаратов по добыче криптовалют, мощность энергопотребления которых составляла 195 кв/ч.

Данная майнинг-ферма выявлена сотрудниками милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Гудаутскому району и районного отдела Службы государственной безопасности в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий.

Все оборудование, принадлежащее Лакоя Нателле Константиновне, сотрудниками правоохранительных органов демонтировано и передано на склад Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору.

Об этом сообщает сайт МВД.