В ВОЛГОГРАДЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ЮРПА

Сухум. 19 сентября 2025. Абхазия-Информ . Сегодня в Волгограде проходит ХLIII Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА). В соответствии с программой мероприятий, в первой половине дня вопросы, представленные на рассмотрение Конференции, были проработаны на площадках профильных комитетов. Решения, принятые членами комитетов ЮРПА, были направлены в Совет Южно-Российской Парламентской Ассоциации для включения в проект повестки дня пленарного заседания ХLIII Конференции.

Заместитель спикера Ашот Миносян, возглавляющий делегацию Парламента Республики Абхазия, принял участие в заседании Совета ЮРПА.

В Совет входят руководители всех делегаций, участвующих в Конференции. Александр Блошкин – редседатель ЮРПА, председатель Думы Волгоградской области провёл заседание Совета.

Ашот Миносян поприветствовал своих коллег от имени Парламента Республики Абхазия и передав пожелания успехов в работе, выразил признательность волгоградцам за тёплую встречу и организацию мероприятий Конференции.

Главы делегаций обменялись мнениями по различным направлениям законодательной деятельности, приняли решения об учреждении памятного знака Южно-Российской Парламентской Ассоциации «25 лет Южно-Российской Парламентской Ассоциации» и почетного звания Южно-Российской Парламентской Ассоциации «Заслуженный парламентарий Юга России».

Была сформирована повестка дня пленарного заседания XLIII Конференции Ассоциации и приняты решения по ряду организационных вопросов.