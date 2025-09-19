ЗАСЕДАНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Сухум. 19 сентября 2025. Абхазия-Информ . Делегация Парламента Республики Абхазия принимает участие в работе ХLIII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая проходит в Волгограде. Сегодняшние мероприятия конференции начались с посещения членами делегаций историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Они почтили память героев Великой Отечественной войны, возложили венок и цветы в Зале Воинской Славы.

В соответствии с программой конференции состоялись заседания профильных комитетов и комиссии Южно-Российской Парламентской Ассоциации.

Вся работа проводится в соответствии с регламентом ЮРПА и согласованным временным порядком.

В заседаниях комитетов ЮРПА приняли участие депутаты:

– Рашида Айба – председатель Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны, приняла участие в заседании ЮРПА по социальной политике, труду и здравоохранению;

– Дмитрий Маршания – зампредседателя по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, принял участие в заседании ЮРПА по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению;

– Нарсоу Салакая – зампредседателя Комитета по культуре, делам молодежи и спорту, принял участие в заседании ЮРПА по аграрным вопросам и природопользованию.

В рамках работы комитетов ЮРПА депутаты обсудили широкий спектр вопросов. Рассмотренные сегодня инициативы рекомендованы к принятию, и решения по ним были направлены в Совет Южно-Российской Парламентской Ассоциации.