ЗАСЕДАНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ
Сухум. 19 сентября 2025. Абхазия-Информ. Делегация Парламента Республики Абхазия принимает участие в работе ХLIII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая проходит в Волгограде. Сегодняшние мероприятия конференции начались с посещения членами делегаций историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Они почтили память героев Великой Отечественной войны, возложили венок и цветы в Зале Воинской Славы.
В соответствии с программой конференции состоялись заседания профильных комитетов и комиссии Южно-Российской Парламентской Ассоциации.
Вся работа проводится в соответствии с регламентом ЮРПА и согласованным временным порядком.
В заседаниях комитетов ЮРПА приняли участие депутаты:
– Рашида Айба – председатель Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны, приняла участие в заседании ЮРПА по социальной политике, труду и здравоохранению;
– Дмитрий Маршания – зампредседателя по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, принял участие в заседании ЮРПА по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению;
– Нарсоу Салакая – зампредседателя Комитета по культуре, делам молодежи и спорту, принял участие в заседании ЮРПА по аграрным вопросам и природопользованию.
В рамках работы комитетов ЮРПА депутаты обсудили широкий спектр вопросов. Рассмотренные сегодня инициативы рекомендованы к принятию, и решения по ним были направлены в Совет Южно-Российской Парламентской Ассоциации.
Последнее от Super User
- В ВОЛГОГРАДЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ЮРПА
- АБХАЗСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ПОСЕТИЛИ ОСЕТИНСКОЕ ТРАДИЦИОННОЕ ПРАЗДНЕСТВО
- ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРЕЗЕНТАЦИИ ПЕРВОЙ БАНКНОТЫ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ К ДНЮ ФЛАГА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
- ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА ДЕЛБА НА ОТКРЫТИИ I МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ