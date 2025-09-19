АБХАЗСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ПОСЕТИЛИ ОСЕТИНСКОЕ ТРАДИЦИОННОЕ ПРАЗДНЕСТВО
Сухум. 19 сентября 2025. Абхазия-Информ. В рамках I Международного экономического форума «Южная Осетия. Горизонты инвестиций» делегация Парламента Республики Абхазия во главе со спикером Лашой Ашуба посетила осетинское традиционное празднество «Ирон хъазт». В культурной программе приняли участие президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев, председатель Парламента Республики Южная Осетия Алан Маргиев и депутаты Парламента, члены Правительства.
Под звуки национальной музыки более двух часов молодежь исполняла традиционные осетинские песни и танцы, демонстрируя красоту и богатство культуры Осетии.
