АБХАЗСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ПОСЕТИЛИ ОСЕТИНСКОЕ ТРАДИЦИОННОЕ ПРАЗДНЕСТВО

Сухум. 19 сентября 2025. Абхазия-Информ. В рамках I Международного экономического форума «Южная Осетия. Горизонты инвестиций» делегация Парламента Республики Абхазия во главе со спикером Лашой Ашуба посетила осетинское традиционное празднество «Ирон хъазт». В культурной программе приняли участие президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев, председатель Парламента Республики Южная Осетия Алан Маргиев и депутаты Парламента, члены Правительства.