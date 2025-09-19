ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРЕЗЕНТАЦИИ ПЕРВОЙ БАНКНОТЫ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Сухум. 19 сентября 2025. Абхазия-Информ . Премьер-министр Абхазии Владимир Делба принял участие в презентации первой монеты Республики Южная Осетия. Монету презентовали в рамках I Международного экономического форума в Цхинвале.

На первой банкноте Национального банка Республики Южная Осетия, номиналом в 100 зарин, изображен основоположник осетинской литературы Коста Хетагуров. Проект реализован Банком Южной Осетии совместно с предприятием «Гознак». Банкнота выпущена тиражом 20 тысяч экземпляров.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев наградил почетных гостей мероприятия медалью «В ознаменование 35-летия Республики Южная Осетия».

За вклад в развитие сотрудничества между народами награжден председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателиа.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.