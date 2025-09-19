ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ К ДНЮ ФЛАГА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 19 сентября 2025. Абхазия-Информ . Сегодня в Южной Осетии отмечают День государственного флага. В Цхинвале прошла акция «Мой флаг – моя гордость». ​В мероприятиях, посвященных Дню флага, принимает участие делегация Абхазии во главе с премьер-министром Владимиром Делба.

На мероприятия, посвящённые 35-летию провозглашения Республики Южная Осетия, в Цхинвал прибыла и делегация Народного Собрания – Парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба.

Торжественные мероприятия состоялись на главной площади Цхинвала, в которых принял участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Он поздравил жителей республики с Днем флага.

Затем состоялся праздничный концерт.