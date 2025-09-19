ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ К ДНЮ ФЛАГА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Сухум. 19 сентября 2025. Абхазия-Информ. Сегодня в Южной Осетии отмечают День государственного флага. В Цхинвале прошла акция «Мой флаг – моя гордость». В мероприятиях, посвященных Дню флага, принимает участие делегация Абхазии во главе с премьер-министром Владимиром Делба.
На мероприятия, посвящённые 35-летию провозглашения Республики Южная Осетия, в Цхинвал прибыла и делегация Народного Собрания – Парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба.
Торжественные мероприятия состоялись на главной площади Цхинвала, в которых принял участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Он поздравил жителей республики с Днем флага.
Затем состоялся праздничный концерт.
Последнее от Super User
- В ВОЛГОГРАДЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ЮРПА
- ЗАСЕДАНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ
- АБХАЗСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ПОСЕТИЛИ ОСЕТИНСКОЕ ТРАДИЦИОННОЕ ПРАЗДНЕСТВО
- ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРЕЗЕНТАЦИИ ПЕРВОЙ БАНКНОТЫ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
- ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА ДЕЛБА НА ОТКРЫТИИ I МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ