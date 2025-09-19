ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА ДЕЛБА НА ОТКРЫТИИ I МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Сухум. 19 сентября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба на открытии I международного экономического форума «Южная Осетия. Горизонты инвестиций».
«Уважаемый президент Алан Эдуардович, уважаемые делегации, коллеги, присутствующие!
Для меня большая честь выступить на первом международном экономическом форуме от имени Республики Абхазия.
Прежде всего, хочу передать вам самые тёплые слова дружбы и солидарности народа Абхазии и выразить сердечную благодарность за приглашение нашей делегации.
Мы высоко ценим возможность быть частью этого важного диалога о экономическом потенциале Южной Осетии, его развитии, укреплении экономических связей со странами-партнёрами.
Как представитель страны, которая, как и Южная Осетия, прошла трудный путь становления и отстаивания своего права на самоопределение, я особенно остро понимаю значимость проводимого форума. Мы хорошо знаем, что такое экономические вызовы и в то же время, мы абсолютно уверены в том, что наше будущее – это будущее суверенных, устойчивых и экономически процветающих государств.
Сегодня хочу говорить не только как иностранный гость, а как представитель братского народа, чья судьба и чьи устремления во многом перекликаются с югоосетинским народом. И именно с этой позиции вижу серьёзный потенциал, который заключается в поступательном объединении наших усилий в решении задач и достижений целей, стоящих перед нами.
Очевидно, что и Республика Абхазия, и Республика Южная Осетия сегодня динамично развиваются, опираясь на всеобъемлющую помощь и поддержку России. Так, наши страны демонстрируют уверенный поступательный рост по ключевым макроэкономическим показателям, таким как ВВП, объём выпуска промышленной продукции и внешней торговли, собственное доходы бюджета, денежные доходы населения, инвестиции в основной капитал.
Несмотря на достижения, существует ряд ограничений, не позволяющих обеспечить более быстрый рост экономики. В таких условиях чрезвычайно важна кооперация, объединение и интенсификация усилий в решении общих задач и проектов.
В чём формула нашего общего успеха? Выделю четыре ключевых аспекта.
Во-первых, интенсификация двухсторонней торговли. Как известно, на площадке форума будет подписано соглашение о режиме торговли товарами, которое устанавливает беспошлинную торговлю между нашими странами. Наши компетентные ведомства, совместно с предпринимательским сообществом двух стран, должны проработать условия, представляющие взаимный интерес в контексте новых организационно-правовых реалий.
Во-вторых, взаимные инвестиции. Да, наши возможности ограничены, но у нас схожие правовые условия по привлечению и защите двусторонних инвестиций. Абхазия Южная Осетия обладают уникальными, но во многом взаимодополняющими возможностями в части особенностей природно-климатических условий, сельского хозяйства, событийного и этно-туризма. Здесь тоже считаю важным найти нужные точки соприкосновения.
В-третьих, мы должны создавать и расширить транспортно-логистические возможности для перевозки грузов и пассажиров между нашими странами. В Абхазии с этого года функционирует аэропорт, также налаживается морское и ж/д сообщение. Мы должны находить возможности в этой сфере, в первую очередь для удобства наших граждан и представителей бизнеса.
В-четвёртых, обмен опытом, взаимная подготовка и повышение квалификации кадров. Нам есть чему друг у друга поучиться в плане развития законодательства, цифровизации, методических и методологических подходов к управлению и т. д.
Уважаемые участники форума!
Хочу заявить о нашей полной готовности к взаимодействию по всем этим направлениям. Мы открыты для создания совместных экспертных или рабочих групп, которые могли бы заняться детальной проработкой конкретных идей и проектов. Мы уверены, что модель взаимодействия «Абхазия - Южная Осетия» может стать ярким примером того, как братские народы могут построить успешное и процветающее будущее, основанное на взаимном уважении и общих экономических интересах.
Желаю участникам форума плодотворной работы, смелых идей и решений. Пусть этот диалог станет еще одним шагом вперед на пути к процветанию Южной Осетии.
Спасибо за внимание! Спасибо за ваше гостеприимство!»
Последнее от Super User
- В ВОЛГОГРАДЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ЮРПА
- ЗАСЕДАНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ
- АБХАЗСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ПОСЕТИЛИ ОСЕТИНСКОЕ ТРАДИЦИОННОЕ ПРАЗДНЕСТВО
- ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРЕЗЕНТАЦИИ ПЕРВОЙ БАНКНОТЫ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ К ДНЮ ФЛАГА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ