ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА ДЕЛБА НА ОТКРЫТИИ I МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Для меня большая честь выступить на первом международном экономическом форуме от имени Республики Абхазия.

Прежде всего, хочу передать вам самые тёплые слова дружбы и солидарности народа Абхазии и выразить сердечную благодарность за приглашение нашей делегации.

Мы высоко ценим возможность быть частью этого важного диалога о экономическом потенциале Южной Осетии, его развитии, укреплении экономических связей со странами-партнёрами.

Как представитель страны, которая, как и Южная Осетия, прошла трудный путь становления и отстаивания своего права на самоопределение, я особенно остро понимаю значимость проводимого форума. Мы хорошо знаем, что такое экономические вызовы и в то же время, мы абсолютно уверены в том, что наше будущее – это будущее суверенных, устойчивых и экономически процветающих государств.

Сегодня хочу говорить не только как иностранный гость, а как представитель братского народа, чья судьба и чьи устремления во многом перекликаются с югоосетинским народом. И именно с этой позиции вижу серьёзный потенциал, который заключается в поступательном объединении наших усилий в решении задач и достижений целей, стоящих перед нами.

Очевидно, что и Республика Абхазия, и Республика Южная Осетия сегодня динамично развиваются, опираясь на всеобъемлющую помощь и поддержку России. Так, наши страны демонстрируют уверенный поступательный рост по ключевым макроэкономическим показателям, таким как ВВП, объём выпуска промышленной продукции и внешней торговли, собственное доходы бюджета, денежные доходы населения, инвестиции в основной капитал.

Несмотря на достижения, существует ряд ограничений, не позволяющих обеспечить более быстрый рост экономики. В таких условиях чрезвычайно важна кооперация, объединение и интенсификация усилий в решении общих задач и проектов.

В чём формула нашего общего успеха? Выделю четыре ключевых аспекта.

Во-первых, интенсификация двухсторонней торговли. Как известно, на площадке форума будет подписано соглашение о режиме торговли товарами, которое устанавливает беспошлинную торговлю между нашими странами. Наши компетентные ведомства, совместно с предпринимательским сообществом двух стран, должны проработать условия, представляющие взаимный интерес в контексте новых организационно-правовых реалий.

Во-вторых, взаимные инвестиции. Да, наши возможности ограничены, но у нас схожие правовые условия по привлечению и защите двусторонних инвестиций. Абхазия Южная Осетия обладают уникальными, но во многом взаимодополняющими возможностями в части особенностей природно-климатических условий, сельского хозяйства, событийного и этно-туризма. Здесь тоже считаю важным найти нужные точки соприкосновения.

В-третьих, мы должны создавать и расширить транспортно-логистические возможности для перевозки грузов и пассажиров между нашими странами. В Абхазии с этого года функционирует аэропорт, также налаживается морское и ж/д сообщение. Мы должны находить возможности в этой сфере, в первую очередь для удобства наших граждан и представителей бизнеса.

В-четвёртых, обмен опытом, взаимная подготовка и повышение квалификации кадров. Нам есть чему друг у друга поучиться в плане развития законодательства, цифровизации, методических и методологических подходов к управлению и т. д.

Уважаемые участники форума!

Хочу заявить о нашей полной готовности к взаимодействию по всем этим направлениям. Мы открыты для создания совместных экспертных или рабочих групп, которые могли бы заняться детальной проработкой конкретных идей и проектов. Мы уверены, что модель взаимодействия «Абхазия - Южная Осетия» может стать ярким примером того, как братские народы могут построить успешное и процветающее будущее, основанное на взаимном уважении и общих экономических интересах.

Желаю участникам форума плодотворной работы, смелых идей и решений. Пусть этот диалог станет еще одним шагом вперед на пути к процветанию Южной Осетии.

Спасибо за внимание! Спасибо за ваше гостеприимство!»