АТОР ПРОСИТ ОБЛЕГЧИТЬ ВЫЕЗД РУССКИХ ДЕТЕЙ В АБХАЗИЮ И БЕЛАРУСЬ

Сухум. 18 сентября 2025. Абхазия-Информ . Ассоциация туроператоров России обратилась к властям с просьбой отменить требование загранпаспортов для детей, путешествующих в Абхазию и Беларусь. Поправки могут в четыре раза сократить турпоток из России после их вступления в силу в 2026 году.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в Министерство экономического развития и администрацию президента с ходатайством об отмене запрета на путешествие детей в Абхазию и Беларусь по свидетельству о рождении, передаёт пресс-служба ассоциации. Ассоциация направила официальное письмо в Министерство экономического развития и администрацию президента с просьбой пересмотреть внесенные поправки в законодательство, которые требуют обязательного наличия заграничного паспорта для детей, направляющихся в Абхазию и Беларусь, сохранив возможность въезда по свидетельству о рождении.

В случае, если требование наличия загранпаспорта будет действовать, многие семьи предпочтут не ехать в эти дружественные страны, поясняет сообщение.

В июле были приняты поправки в закон, регулирующий порядок выезда из Российской Федерации и въезда в неё, согласно которым детям до 14 лет разрешено покидать страну только с заграничным паспортом. Свидетельство о рождении больше не будет считаться действительным документом для поездки за границу и возврата из неё. Эти изменения вступят в силу 20 января 2026 года.

По оценкам туроператоров, данные изменения в законе «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», если останутся в их текущем виде, могут привести к сокращению туристического потока в Абхазию и Беларусь из России вчетверо.

Как сообщается, и в Абхазии, и в Беларуси предусмотрен безвизовый въезд для совершеннолетних русских граждан по внутреннему паспорту, в то время как для детей до 14 лет возможно посещение по российскому свидетельству о рождении. В целях поддержания туристической привлекательности республик для русских семей, АТОР просит пересмотреть введённые изменения и позволить детям до 14 лет пересекать границу по свидетельству о рождении. Данную просьбу приводит пресс-служба ассоциации.

Ранее, в июле, с аналогичным запросом в Министерство экономического развития обратился Российский союз туриндустрии (РСТ).