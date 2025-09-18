ОДИССЕЙ БИГВАВА: АБХАЗИЯ ВСЕГДА ГОТОВА К КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУ С ГРУЗИЕЙ, НО ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ И РАВНОПРАВИЯ

Сухум. 18 сентября 2025. Абхазия-Информ . Комментарий замминистра иностранных дел Республики Абхазия Одиссея Бигвава в ответ на выступление Лаши Дарсалия от имени Грузии на 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ.

«Не могу оставить без комментария выступление заместителя Министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия от имени Грузии на 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ, решительно отвергаю использование терминов «оккупация» и «сепаратистские регионы» применительно к Абхазии.

Республика Абхазия рассматривает себя как суверенное государство, чья независимость была достигнута в результате свободного волеизъявления народа после войны 1992-1993 годов, признана суверенным, независимым государством 26 августа 2008 года Российской Федерацией и другими союзниками России, поддержавшими её решение и волеизъявление на референдуме абхазским народом.

Откровенно говоря, выдуманные и не соответствующие действительности заявления Дарсалия о «серьезных вызовах ядерной безопасности» в Абхазии должен констатировать с сожалением и подчеркнуть, что такие утверждения бездоказательны и являются частью информационной кампании, направленной на дискредитацию Абхазии и России. Также хочу отметить, что Абхазия стремится к безопасности и крайне заинтересована в стабильности региона Южного Кавказа и готова к международному сотрудничеству, но только после признания ее суверенитета.

Не постесняюсь напомнить о роли Грузии в развязывании войны в 1992 году, что привело к гуманитарной катастрофе, а также об агрессии против Южной Осетии в 2008 году. Это подтверждение того, что Грузия, а не Абхазия, представляет угрозу для стабильности в регионе.

Абхазия всегда готова к конструктивному диалогу с Грузией, но только на основе взаимного признания и равноправия. Ещё раз подчеркиваю, что мир на Кавказе невозможен без прямых переговоров между Абхазией, Южной Осетией и Грузией при посредничестве России.

Мир на Южном Кавказе невозможен без учета интересов региональных государств как Абхазия, Южная Осетия и одной из ведущих сверхдержав мира – России.

Российская Федерация является гарантом безопасности Абхазии на основе межгосударственных договоров, что соответствует нормам международного права. Российское военное присутствие в Абхазии является ответом на агрессивную политику Грузии и ее сближение с НАТО.

Грузия демонстрирует отход от демократических принципов в своей внешней политике, в решении региональных конфликтов, проводит политику двойных стандартов. Грузия, с одной стороны, заявляет о приверженности мирному урегулированию, а с другой — отказывается подписывать юридически обязывающее соглашение о неприменении силы и продолжает милитаризацию приграничных районов.

Таким образом, заявляю о том, что заявления Л. Дарсалия выдуманные и необоснованные», – говорится в комментарии Одиссея Бигвава.