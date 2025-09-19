КОНКУРС НА ЛАНДШАФТНЫЙ ПРОЕКТ АПЕЛЬСИНОВОЙ УЛИЦЫ В СУХУМЕ

Сухум. 19 сентября 2025. Абхазия-Информ . Продолжается прием работ на конкурс лучший ландшафтный проект «Апельсиновой улицы» Команды Абхазии. Принять участие в конкурсе может каждый гражданин Абхазии. Возможно, именно ваш проект будет реализован и преобразит улицу Джанашия.

Администрация города Сухум совместно с Абхазским государственным университетом и отделом архитектуры объявила конкурс на лучшую общую концепцию ландшафтного проекта Апельсиновой улицы в г. Сухум, включая дизайн элементов городской среды – лавочек, урн и других деталей.

Конкурс станет платформой для воплощения новых идей и современного видения городской среды, объединяя творческую молодежь и профессионалов Абхазии.

Сроки проведения: с 12 сентября по 3 октября 2025 года (3 недели).

Даты проведения конкурса:

▪ Начало приема заявок и проектов: 12 сентября 2025 года;

▪ Срок подачи заявок: с 12 сентября по 5 октября 2025 года (3 недели);

▪ Объявление шорт-листа: после оценки жюри;

▪ Итоги и выбор победителя: совместное решение главы администрации и архитектора.

Победитель конкурса получит уникальную возможность реализовать свою концепцию на Апельсиновой улице, внеся вклад в благоустройство и современное оформление одной из главных городских улиц Сухума.

«Этот конкурс важен для того, чтобы жители и специалисты вместе смогли предложить идеи по развитию улицы. Мы хотим услышать разные точки зрения и воплотить лучшее решение в реальность», – отметил главный архитектор столицы Бислан Багателия.

Что нужно сделать?

▪️Разработать концепцию озеленения улицы, а также дизайн элементов городской среды: лавочек, урн и других малых архитектурных форм (приветствуется 3D-визуализация).

Контакты для связи:

▪️Хеладзе Серафима +7(940)955-53-53

