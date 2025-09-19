В ГУДАУТЕ БЛАГОУСТРОЯТ НАБЕРЕЖНУЮ
Сухум. 19 сентября 2025. Абхазия-Информ. Свыше 100 миллионов рублей на проект – в Гудауте готовятся к масштабному обновлению набережной. Об этом сообщил начальник финансового отдела районной администрации Роман Гамисония. По его словам, разработка проектно-сметной документации выходит на финальную стадию.
Реализация пройдет при поддержке администрации Самары.
«Реконструкция не только сделает набережную привлекательнее для жителей и туристов, но и повысит налоговые поступления, что укрепит доходную часть бюджета района», – отметил Гамисония.