В ГУДАУТЕ БЛАГОУСТРОЯТ НАБЕРЕЖНУЮ

Сухум. 19 сентября 2025. Абхазия-Информ. Свыше 100 миллионов рублей на проект – в Гудауте готовятся к масштабному обновлению набережной. Об этом сообщил начальник финансового отдела районной администрации Роман Гамисония. По его словам, разработка проектно-сметной документации выходит на финальную стадию.