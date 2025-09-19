 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЭДУАРД БУТБА ПРОВЕРИЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ПОМЕЩЕНИЯ АНГИОГРАФИЧЕСКОЙ

Новости Пятница, 19 сентября 2025 19:31
Оцените материал
(0 голосов)
ЭДУАРД БУТБА ПРОВЕРИЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ПОМЕЩЕНИЯ АНГИОГРАФИЧЕСКОЙ

Сухум. 19 сентября 2025. Абхазия-Информ. Ход строительства помещения для ангиографической службы проверил министр здравоохранения Эдуард Бутба. Начальник Управления капитального строительства Демир Гамисония проинформировал министра о текущей работе.  

Исполняющий обязанности главного врача Республиканской больницы Эрик Хатхва рассказал о подготовке специалистов, которые будут работать в ангиографической службе и на аппарате ангиографии.

Эдуард Бутба также осмотрел палату интенсивной терапии в Республиканской больнице. Недавно Минздрав закупил для палаты аппарат ИВЛ, два электрокардиографа, дефибриллятор, многофункциональный диагностический аппарат, медицинские шприцевые насосы и два прикроватных монитора.

Бутба подчеркнул, что новое оборудование должно облегчить работу медиков и улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 19 сентября 2025 19:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ГУДАУТЕ БЛАГОУСТРОЯТ НАБЕРЕЖНУЮ ВЛАДИМИР ДЕЛБА: ВЛАСТИ АБХАЗИИ НЕ ДОПУСТЯТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОЛЛАПСА В РЕСПУБЛИКЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.