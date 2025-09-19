ЭДУАРД БУТБА ПРОВЕРИЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ПОМЕЩЕНИЯ АНГИОГРАФИЧЕСКОЙ
Сухум. 19 сентября 2025. Абхазия-Информ. Ход строительства помещения для ангиографической службы проверил министр здравоохранения Эдуард Бутба. Начальник Управления капитального строительства Демир Гамисония проинформировал министра о текущей работе.
Исполняющий обязанности главного врача Республиканской больницы Эрик Хатхва рассказал о подготовке специалистов, которые будут работать в ангиографической службе и на аппарате ангиографии.
Эдуард Бутба также осмотрел палату интенсивной терапии в Республиканской больнице. Недавно Минздрав закупил для палаты аппарат ИВЛ, два электрокардиографа, дефибриллятор, многофункциональный диагностический аппарат, медицинские шприцевые насосы и два прикроватных монитора.
Бутба подчеркнул, что новое оборудование должно облегчить работу медиков и улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам.
