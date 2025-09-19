 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ВЛАДИМИР ДЕЛБА: ВЛАСТИ АБХАЗИИ НЕ ДОПУСТЯТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОЛЛАПСА В РЕСПУБЛИКЕ

Новости Пятница, 19 сентября 2025 19:33
Сухум. 19 сентября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр страны Владимир Делба отметил, что глава государства Бадра Гунба поставил конкретные задачи энергетической отрасли и правительству по оптимизации процессов, связанных с дефицитом электроэнергии

Проблемы в энергетике являются наиболее острыми в Абхазии, власти республики делают все возможное для недопущения коллапса в зимний период. Об этом сообщил премьер-министр Абхазии Владимир Делба в студии ТАСС в рамках Первого международного экономического форума в Цхинвале.

«Несомненно, как и прежде, так и сейчас, острой проблемой у нас является энергетическая система. Главой государства [Бадрой Гунба] поставлены конкретные задачи энергетической отрасли и правительству по оптимизации процессов, связанных с дефицитом электроэнергии. Уже сегодня прилагаются усилия по сокращению дефицита на предстоящий зимний период, и я уверен, что мы достигнем этих результатов. Нельзя и мы не допустим энергетического коллапса в стране, потому что это источник жизни дня страны, граждан, важный аспект в экономической и социальной сфере», – сказал Делба.

В последние несколько лет в Абхазии каждую зиму возникает энергодефицит из-за снижающегося уровня воды в плотине единственной ИнгурГЭС и увеличивающегося в связи с отсутствием других источников тепла потребления. В республике зачастую в зимний период действуют веерные отключения света.

