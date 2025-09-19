ВЛАДИМИР ДЕЛБА: ВЛАСТИ АБХАЗИИ НЕ ДОПУСТЯТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОЛЛАПСА В РЕСПУБЛИКЕ

Проблемы в энергетике являются наиболее острыми в Абхазии, власти республики делают все возможное для недопущения коллапса в зимний период. Об этом сообщил премьер-министр Абхазии Владимир Делба в студии ТАСС в рамках Первого международного экономического форума в Цхинвале.

«Несомненно, как и прежде, так и сейчас, острой проблемой у нас является энергетическая система. Главой государства [Бадрой Гунба] поставлены конкретные задачи энергетической отрасли и правительству по оптимизации процессов, связанных с дефицитом электроэнергии. Уже сегодня прилагаются усилия по сокращению дефицита на предстоящий зимний период, и я уверен, что мы достигнем этих результатов. Нельзя и мы не допустим энергетического коллапса в стране, потому что это источник жизни дня страны, граждан, важный аспект в экономической и социальной сфере», – сказал Делба.

В последние несколько лет в Абхазии каждую зиму возникает энергодефицит из-за снижающегося уровня воды в плотине единственной ИнгурГЭС и увеличивающегося в связи с отсутствием других источников тепла потребления. В республике зачастую в зимний период действуют веерные отключения света.