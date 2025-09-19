 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ВЛАДИМИР ДЕЛБА: АБХАЗИЯ ГОТОВА К РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ С ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Новости Пятница, 19 сентября 2025 19:36
Сухум. 19 сентября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба назвал Первый международный экономический форум, открывшийся в Цхинвале, знаковым событием. Как заявил глава правительства в студии ТАСС в рамках форума, Абхазия готова к реализации совместных с Южной Осетией экономических проектов.

«Нам приятно, что сегодня в Южной Осетии проходит столь знаковое мероприятие – Первый международный экономический форум, который показывает, как развивается и будет дальше развиваться республика. Мы рады всегда и во всем стоять рядом с братским народом Южной Осетии и помогать ему во всем, в том числе работая над экономическими проектами, которые представляют взаимный экономический интерес, с одной стороны, и, с другой стороны, будут способствовать улучшению качества жизни наших граждан, увеличению их благосостояния. Вот наши главные цели, к которым мы стремимся, и я убежден, что мы их обязательно достигнем», – сказал премьер-министр.

Он отметил, что Абхазия на форуме представлена большой делегацией, представители республики участвуют практически во всех дискуссиях, являются модераторами на отдельных площадках.

«Проходя по площадкам форума, обращаем внимание на то, к каким отраслям экономики проявляют интерес инвесторы. Все, что сегодня демонстрирует и предлагает Южная Осетия, является ключевой позицией для бизнеса. Вовлекать инвестиции в Южную Осетию сегодня должно стать трендом», – сказал Делба, назвав комфортными для инвестора меры господдержки, которые осуществляет правительство Южной Осетии в различных формах.

Как отметил Делба, много проектов в Южной Осетии уже реализовано, и часть из них представлена на площадках форума.

«Здесь и перерабатывающая промышленность, и туристическая сфера. Нам еще раз напомнили и рассказали о рекреационных возможностях и источниках, имеющихся на территории Южной Осетии. Это хорошие предпосылки для строительства санаторно-курортных объектов, объектов туристической инфраструктуры, развития экотуризма. Это все – перспективные направления, которые, я уверен, будут развиваться, и здесь найдутся инвестиции», – сказал глава правительства Абхазии.

Делба отметил, что 20 сентября в торжественных мероприятиях в Цхинвале примет участие и президент Абхазии Бадра Гунба.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 19 сентября 2025 19:39

