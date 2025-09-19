ВЛАДИМИР ДЕЛБА: УБЕЖДЁН, ЧТО МЫ ДОБЬЁМСЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Сухум. 19 сентября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба выступил на панельной сессии «Евразийский мост: инвестиции и технологии для будущего Кавказа» на первом международном экономическом форуме в Цхинвале.
На вопрос модератора, какие проекты могли бы реализовать Южная Осетия и Абхазия, Владимир Делба сказал: «Кооперация в самых главных приоритетных отраслях экономики могут нам дать действенный импульс развития. Взаимных интересов много. Убеждён в том, что мы и дальше будем продолжать это тесное взаимодействие и ещё раз подтверждаю приверженность Правительства Республики Абхазия, моих коллег, членов Правительства о тесном взаимодействии с коллегами из Южной Осетия. Я убеждён, что мы добьёмся наилучших результатов и на следующем форуме мы обязательно большую часть посвятим этим успехам».
Последнее от Super User
- ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИБЫЛ В ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА: АБХАЗИЯ ГОТОВА К РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ С ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА: ВЛАСТИ АБХАЗИИ НЕ ДОПУСТЯТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОЛЛАПСА В РЕСПУБЛИКЕ
- ЭДУАРД БУТБА ПРОВЕРИЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ПОМЕЩЕНИЯ АНГИОГРАФИЧЕСКОЙ
- В ГУДАУТЕ БЛАГОУСТРОЯТ НАБЕРЕЖНУЮ