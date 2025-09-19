 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА: УБЕЖДЁН, ЧТО МЫ ДОБЬЁМСЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Новости Пятница, 19 сентября 2025 19:39
Оцените материал
(0 голосов)
ВЛАДИМИР ДЕЛБА: УБЕЖДЁН, ЧТО МЫ ДОБЬЁМСЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Сухум. 19 сентября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба выступил на панельной сессии «Евразийский мост: инвестиции и технологии для будущего Кавказа» на первом международном экономическом форуме в Цхинвале.

На вопрос модератора, какие проекты могли бы реализовать Южная Осетия и Абхазия, Владимир Делба сказал: «Кооперация в самых главных приоритетных отраслях экономики могут нам дать действенный импульс развития. Взаимных интересов много. Убеждён в том, что мы и дальше будем продолжать это тесное взаимодействие и ещё раз подтверждаю приверженность Правительства Республики Абхазия, моих коллег, членов Правительства о тесном взаимодействии с коллегами из Южной Осетия. Я убеждён, что мы добьёмся наилучших результатов и на следующем форуме мы обязательно большую часть посвятим этим успехам».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 19 сентября 2025 19:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЛАДИМИР ДЕЛБА: АБХАЗИЯ ГОТОВА К РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ С ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИБЫЛ В ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.