ВЛАДИМИР ДЕЛБА: УБЕЖДЁН, ЧТО МЫ ДОБЬЁМСЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

На вопрос модератора, какие проекты могли бы реализовать Южная Осетия и Абхазия, Владимир Делба сказал: «Кооперация в самых главных приоритетных отраслях экономики могут нам дать действенный импульс развития. Взаимных интересов много. Убеждён в том, что мы и дальше будем продолжать это тесное взаимодействие и ещё раз подтверждаю приверженность Правительства Республики Абхазия, моих коллег, членов Правительства о тесном взаимодействии с коллегами из Южной Осетия. Я убеждён, что мы добьёмся наилучших результатов и на следующем форуме мы обязательно большую часть посвятим этим успехам».