ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИБЫЛ В ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ

Новости Пятница, 19 сентября 2025 19:41
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИБЫЛ В ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ

Сухум. 19 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Южную Осетию для участия в торжествах по случаю 35-летия провозглашения независимости республики. На границе главу государства приветствовал премьер-министр Южной Осетии Константин Джуссоев. Президента встретили национальными танцами и угощениями.

Запланирована встреча главы Абхазии с его югоосетинским коллегой. Бадра Гунба выступит на праздничном параде.

В эти дни в Цхинвале проходит первый Международный экономический форум «Южная Осетия. Горизонты инвестиций», приуроченный к 35-летию провозглашения Республики Южная Осетия.

В рамках празднования и проведения форума глава Администрации Сухума Тимур Агрба и глава Администрации Цхинвала Алан Габараев подпишут соглашение об установлении побратимских связей между городами.

Это первая поездка Бадры Гунба в Южную Осетию в качестве президента.

