ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИБЫЛ В ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ
Сухум. 19 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Южную Осетию для участия в торжествах по случаю 35-летия провозглашения независимости республики. На границе главу государства приветствовал премьер-министр Южной Осетии Константин Джуссоев. Президента встретили национальными танцами и угощениями.
Запланирована встреча главы Абхазии с его югоосетинским коллегой. Бадра Гунба выступит на праздничном параде.
В эти дни в Цхинвале проходит первый Международный экономический форум «Южная Осетия. Горизонты инвестиций», приуроченный к 35-летию провозглашения Республики Южная Осетия.
В рамках празднования и проведения форума глава Администрации Сухума Тимур Агрба и глава Администрации Цхинвала Алан Габараев подпишут соглашение об установлении побратимских связей между городами.
Это первая поездка Бадры Гунба в Южную Осетию в качестве президента.
