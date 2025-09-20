Сухум. 20 сентября 2025. Абхазия-Информ . В Южной Осетии отмечают 35-летие провозглашения независимости Республики. По приглашению президента Южной Осетии Алана Гаглоева в Цхинвал прибыл президент Абхазии Бадра Гунба. В мероприятиях также принимает участие премьер-министр Абхазии Владимир Делба.

​С утра руководство Южной Осетии и высокие гости, прибывшие на торжественные мероприятия, возложили цветы к мемориалу защитникам Южной Осетии и мемориалу во дворе 5 школы Цхинвала.

Затем, в Администрации президента Южной Осетии, состоялась встреча президентов Абхазии и Южной Осетии Бадры Гунба и Алана Гаглоева. В ней приняли участие премьер-министра Абхазии Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, министры экономики и юстиции Абхазии Тимур Миквабия и Анри Барциц.

Главы государств обсудили вопросы многолетнего сотрудничества.

Они также обменялись памятными подарками.

Указом президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева президент Абхазии Бадра Гунба награжден одной из высших наград страны – Орденом Дружбы – за большой личный вклад в развитие сотрудничества между Республикой Южная Осетия и Республикой Абхазия.

Президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что для него большая честь получить эту высокую награду и подчеркнул, что она символизирует нерушимые узы братства между народами Абхазии и Южной Осетии.

Премьер-министр Абхазии Владимир Делба и спикер Парламента Лаша Ашуба награждены медалью в ознаменование 35-летия Южной Осетии.