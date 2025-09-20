ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ НА ПАРАДЕ В ЦХИНВАЛЕ

Для меня большая честь сегодня находиться здесь и вместе с вами разделить радость этого замечательного праздника – 35-летия со дня провозглашения Республики.

Это событие имеет историческое значение. Оно является символом мужестваи стойкости народа Южной Осетии, который на протяжении десятилетий отстаивал своё право на свободу и суверенное государство. Путь к независимости никогда не бывает лёгким. Народ Южной Осетии прошёл его с колоссальными испытаниями и жертвами, но именно эта борьба стала фундаментом для независимого Югоосетинского государства.

История наших народов во многом перекликается. Мы вместе переживали трудные годы борьбы за свободу. У нас общая судьба и общее понимание ценности свободы. Мы знаем, как дорого она достаётся, и потому так сильно ею дорожим.

17 лет назад, 8 августа 2008 года, народ Южной Осетии вновь оказался под угрозой физического уничтожения. В ту трагическую ночь грузинские войска вероломно напали на Южную Осетию, открыв массированный огонь по спящему мирному городу Цхинвал и по базе российских миротворцев.

В те трагические и в то же время героические дни весь мир еще раз воочию увидел готовность осетинского народа до конца отстаивать свою свободу и независимость. Решительные действия Российской Федерации, пришедшей на помощь Южной Осетии, стали переломным моментом в этой войне. Поддержка России спасла жизни тысяч людей, остановила агрессора и открыла новую страницу в истории – страницу признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти события навсегда останутся в памяти, как символ братства, мужества и справедливости.

Сегодня Южная Осетия уверенно идет по пути развития. За эти годы проделана огромная работа по формированию институтов власти, укреплению системы образования, здравоохранения.

Республика шаг за шагом утверждает себя как полноправный субъект международных отношений, активно участвует в интеграционных процессах, развивает экономические связи и внешнеполитические контакты. В эти дни в Цхинвале проходит международный экономический форум «Южная Осетия. Горизонты инвестиции», который, несомненно, будет способствовать расширению экономических связей, откроет новые перспективы для экономического роста.

Дорогие друзья!

Отношения между Абхазией и Южной Осетией традиционно носят братский характер. Мы вместе прошли путь к независимости, также вместе, поддерживая друг друга, будем строить и развивать наши суверенные государства.

В заключение хочу ещё раз искренне поздравить народ Южной Осетии с 35-летием провозглашения Республики, пожелать мира, благополучия и новых свершений на пути процветания своего государства.

С праздником вас, дорогие друзья!

Да здравствует Республика Южная Осетия!»