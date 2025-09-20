В ЦХИНВАЛЕ ПРОШЕЛ ВОЕННЫЙ ПАРАД В ЧЕСТЬ 35-ЛЕТИЯ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 20 сентября 2025. Абхазия-Информ . Сегодня в Южной Осетии отмечают День Республики, которой исполнилось 35 лет. На главной площади столицы государства – Цхинвала – прошел парад с участием различной военной техники. На нем присутствовали президент РОЮ Алан Гаглоев, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, президент Абхазии Бадра Гунба, министр иностранных дел Республики Никарагуа Вальдрак Джентске Уитакер, советник президента Приднестровской Молдавской Республики Павел Прокудин.

«Мы всегда будем помнить, что, только создав свою государственность, нашему народу удалось организовать самооборону, сохранить страну, защитить свои права. Высоко ценим поддержку нашей борьбы всеми друзьями нашего народа, всех, кто встал с нами плечом к плечу и разделил бремя ратных дел по защите нашей страны, всех, кто сражался во имя мирного будущего. Никогда не забудем всего, чем обязаны Российской Федерации. И можем с гордостью сказать: Осетия никогда не оставалась в долгу. Братство по оружию объединило нас навсегда», – отметил Алан Гаглоев.

Сергей Кириенко зачитал приветствие президента России Владимира Путина, в котором, в частности, были такие слова: «Этот праздник стал символом мужества и силы духа югоосетинского народа, отстоявшего в упорной борьбе свое законное право на свободу и независимость. Уверен, что отношения добрососедства и союзничества, существующие между нашими странами, будут и впредь плодотворно развиваться. Хотел бы подтвердить, что Россия продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач социально-экономического развития».

Город с утра пестрел флагами Южной Осетии и России. В республике очень ценят ту помощь, которую оказывала и оказывает РФ республике. В Цхинвале живут около 30 тысяч человек, и было ощущение, что на военный парад пришла посмотреть львиная доля горожан. На улицах были девушки в национальных нарядах, спешащих на площадь, мальчишки же с интересом рассматривали военную технику.

В параде участвовали бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня «Град», гаубицы Д-30, специальные бронированные машины «Тигр», полковые минометы, зенитные установки, инженерная техника. А в колонне также прошли ветераны, участвовавшие в миротворческих операциях и боевых действиях в Южной Осетии, Абхазии, Луганской и Донецкой народных республиках.

Напомним, в эти дни в Южной Осетии проходит первый международный экономический форум, на котором обсуждается инвестиционный и туристический потенциал республики. А вчера была представлена первая национальная банкнота РОЮ.