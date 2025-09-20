 

МЕЖДУ МИНЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ И МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О РЕЖИМЕ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ

Новости Суббота, 20 сентября 2025 21:04
МЕЖДУ МИНЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ И МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О РЕЖИМЕ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ

Сухум. 20 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Цхинвале подписано соглашение между Министерством экономики Абхазии и Министерством экономического развития Южной Осетии о режиме торговли товарами и соглашение об осуществлении сотрудничества в области инвестиционной деятельности.

Соглашение подписано на площадке​ I международного экономического форума «Южная Осетия. Горизонты инвестиций», который проходит в Цхинвале. Соглашение о режиме торговли товарами устанавливает беспошлинную торговлю между странами.

Соглашение подписали министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия и министр экономического развития Южной Осетии Сармат Котаев.

​Ранее премьер-министр Абхазии Владимир Делба на форуме подчеркнул значимость подписания соглашения о взаимной торговле между Абхазией и Южной Осетией.

«Соглашение позволит нам активизировать сотрудничество в ключевых отраслях, таких как туризм и сельское хозяйство, которые являются приоритетными как для Южной Осетии, так и для Абхазии. Кооперация в этих сферах даст действенный импульс развитию наших экономик», – сказал Владимир Делба.

