В ЦХИНВАЛЕ ПОДПИСАН РЯД СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Сухум. 20 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко присутствовали на церемонии подписания соглашений в рамках I Международного экономического форума «Южная Осетия. Горизонты инвестиций».
На полях форума был подписан ряд соглашений между правительствами Абхазии и Южной Осетии.
• Соглашение о режиме торговли товарами и Соглашение об осуществлении сотрудничества в области инвестиционной деятельности подписали министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия и министр экономического развития Южной Осетии Сармат Котаев.
• Соглашение между Национальным банком Республики Абхазия и Национальным банком Республики Южная Осетия подписали председатели банков Беслан Барателиа и Сослан Бекоев.
• Соглашение об установлении побратимских связей и сотрудничестве между столицами подписали глава администрации Сухума Тимур Агрба и глава администрации Цхинвала Алан Габараев.
Президент Бадра Гунба также ознакомился с экспозициями инвестиционных проектов, павильонами промышленных предприятий Южной Осетии, а также с выпускаемой ими продукцией.
Президент Бадра Гунба принял участие в пленарном заседании форума.
Форум собрал большое количество участников, включая представителей органов власти, инвесторов, предпринимателей и экспертов из разных стран.
На форуме обсуждались инвестиционные проекты, вопросы укрепления связей между странами, а также развитие банковской системы, туризма и сельского хозяйства. В рамках мероприятия была организована выставка проектов.
