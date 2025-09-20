В ЦХИНВАЛЕ ПОДПИСАН РЯД СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 20 сентября 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко присутствовали на церемонии подписания соглашений в рамках I Международного экономического форума «Южная Осетия. Горизонты инвестиций».

На полях форума был подписан ряд соглашений между правительствами Абхазии и Южной Осетии.

• Соглашение о режиме торговли товарами и Соглашение об осуществлении сотрудничества в области инвестиционной деятельности подписали министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия и министр экономического развития Южной Осетии Сармат Котаев.

• Соглашение между Национальным банком Республики Абхазия и Национальным банком Республики Южная Осетия подписали председатели банков Беслан Барателиа и Сослан Бекоев.

• Соглашение об установлении побратимских связей и сотрудничестве между столицами подписали глава администрации Сухума Тимур Агрба и глава администрации Цхинвала Алан Габараев.

Президент Бадра Гунба также ознакомился с экспозициями инвестиционных проектов, павильонами промышленных предприятий Южной Осетии, а также с выпускаемой ими продукцией.

Президент Бадра Гунба принял участие в пленарном заседании форума.

Форум собрал большое количество участников, включая представителей органов власти, инвесторов, предпринимателей и экспертов из разных стран.

На форуме обсуждались инвестиционные проекты, вопросы укрепления связей между странами, а также развитие банковской системы, туризма и сельского хозяйства. В рамках мероприятия была организована выставка проектов.