ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ ПРАЗДНИК «ОСЕТИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
Сухум. 20 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба вместе с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко и другими почетными гостями посетил этнографический праздник «Осетинское подворье».
По традиции, гостей встретили осетинскими пирогами, песнями и танцами. На празднике были представлены угощения, а также организована выставка работ народных умельцев из всех районов Южной Осетии. Культурная программа включала выступления творческих коллективов с национальными песнями и танцами.
Во время посещения павильона города Цхинвал президенту Абхазии Бадре Гунба досталась монета, вложенная в осетинский пирог, который предложили почетным гостям. По традиции, это символизирует удачу и благополучие.
Президент Абхазии отметил, что праздник отражает самобытность осетинского народа, его мастерство, гостеприимство и глубокое уважение к своим корням.
