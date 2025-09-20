 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ ПРАЗДНИК «ОСЕТИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

Новости Суббота, 20 сентября 2025 21:21
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ ПРАЗДНИК «ОСЕТИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

Сухум. 20 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба вместе с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко и другими почетными гостями посетил этнографический праздник «Осетинское подворье».

По традиции, гостей встретили осетинскими пирогами, песнями и танцами. На празднике были представлены угощения, а также организована выставка работ народных умельцев из всех районов Южной Осетии. Культурная программа включала выступления творческих коллективов с национальными песнями и танцами.

Во время посещения павильона города Цхинвал президенту Абхазии Бадре Гунба досталась монета, вложенная в осетинский пирог, который предложили почетным гостям. По традиции, это символизирует удачу и благополучие.

Президент Абхазии отметил, что праздник отражает самобытность осетинского народа, его мастерство, гостеприимство и глубокое уважение к своим корням.

