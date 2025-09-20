 

ГОСФИЛАРМОНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА ОТКРЫТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СЕЗОНА «VIVA, КЛАССИКА!»

Новости Суббота, 20 сентября 2025 21:27
ГОСФИЛАРМОНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА ОТКРЫТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СЕЗОНА «VIVA, КЛАССИКА!»

Сухум. 20 сентября 2025. Абхазия-Информ. 2 октября в 19:00 в Абхазской государственной филармонии состоится открытие музыкального сезона «VIVA, КЛАССИКА!». Солисты филармонии – лауреаты международных музыкальных конкурсов – подготовили яркую программу, где каждый номер – отдельное произведение вокального искусства.

Прозвучит вечно живая классика, всемирно известные и любимые арии, песни, романсы великих композиторов. В программе: Чайковский, Бородин, Верди, Пуччини, Гуно, Чилеа, Куртис, Кальман, Легар и другие.

Исполнители: Альдона Цкуа (сопрано), Елена Анкваб (сопрано), Нана Черкезия (сопрано), Алхас Ферзба (бас) и Нугзар Какалия (баритон).

Партия фортепиано: Астанда Джикирба.

Специальный гость концерта – пианистка из Узбекистана Феруза Мухамедова.

Ведущая концерта: заслуженная артистка Республики Абхазия, музыковед Эсма Джениа.

Билеты можно приобрести по ссылке https://ticketme.biz/activi.../01K5GZSYJDDXPM6A7QRHQR4XER...

Также билеты можно приобрести в кассе филармонии, на сайте TicketMe и в офисах А-Мобайл.

