ГОСФИЛАРМОНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА ОТКРЫТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СЕЗОНА «VIVA, КЛАССИКА!»
Сухум. 20 сентября 2025. Абхазия-Информ. 2 октября в 19:00 в Абхазской государственной филармонии состоится открытие музыкального сезона «VIVA, КЛАССИКА!». Солисты филармонии – лауреаты международных музыкальных конкурсов – подготовили яркую программу, где каждый номер – отдельное произведение вокального искусства.
Исполнители: Альдона Цкуа (сопрано), Елена Анкваб (сопрано), Нана Черкезия (сопрано), Алхас Ферзба (бас) и Нугзар Какалия (баритон).
Партия фортепиано: Астанда Джикирба.
Специальный гость концерта – пианистка из Узбекистана Феруза Мухамедова.
Ведущая концерта: заслуженная артистка Республики Абхазия, музыковед Эсма Джениа.
Билеты можно приобрести по ссылке https://ticketme.biz/activi.../01K5GZSYJDDXPM6A7QRHQR4XER...
Также билеты можно приобрести в кассе филармонии, на сайте TicketMe и в офисах А-Мобайл.
