июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ УТОНУЛИ ДВОЕ ОТДЫХАЮЩИХ

Новости Воскресенье, 21 сентября 2025 21:54
Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ. В городе Пицунда на территории пансионата «Литфонд» (ул. Гочуа) утонула гражданка России Ульяна Александровна Коновалова, 1998 года рождения, жительница Санкт-Петербурга. В настоящее время в данном районе продолжаются поисково-спасательные работы.

Аналогичное ЧП произошло в центре города Гагра. Здесь волнами шторма унесло в море мужчину, который также утонул. Личность погибшего до сих пор не установлена. Его тело находится в воде на значительном удалении от берега – примерно в 150 метрах.

Из-за сильного шторма и неспокойного моря оперативно извлечь тело не представляется возможным. По уточненным данным, мужчина, утонувший в акватории Гагры, житель Луганской области, Александр Куклаченко, 1968 г.р.

МЧС Абхазии призывает отдыхающих и местных жителей воздержаться от выхода в море и быть крайне осторожными вблизи береговой линии из-за опасных погодных условий.

