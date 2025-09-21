ПРЕМЬЕР-МИНИСТР И СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ПОСЕТИЛИ ПОСОЛЬСТВО АБХАЗИИ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба и спикер Парламента Лаша Ашуба посетили Посольство Абхазии в Южной Осетии. На встрече с послом Аланом Елбакиевым присутствовали ветераны войны в Абхазии, депутаты Парламента Абхазии
Владимир Делба поблагодарил посла Алана Елбакиева за проводимую работу.
«Признателен, что у вас тесное общение с добровольцами из Южной Осетии, которые принимали участие в освобождении нашей республики. Мы помним, дорожим, чтим. Спасибо за эти дни, когда мы можем поздравить друг друга с праздником», – сказал Владимир Делба.
Последнее от Super User
- ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ ФЕСТИВАЛЯ АБХАЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ «АПСНЫ»
- СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН СТАНИСЛАВА ЛАКОБА
- В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ГЕНДИРЕКТОРОМ «РОСГОСЦИРКА»
- РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ НОВАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ НА 2026-2030 ГОДЫ
- В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ УТОНУЛИ ДВОЕ ОТДЫХАЮЩИХ