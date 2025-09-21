 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР И СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ПОСЕТИЛИ ПОСОЛЬСТВО АБХАЗИИ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Новости Воскресенье, 21 сентября 2025 21:59
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР И СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ПОСЕТИЛИ ПОСОЛЬСТВО АБХАЗИИ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба и спикер Парламента Лаша Ашуба посетили Посольство Абхазии в Южной Осетии. На встрече с послом Аланом Елбакиевым присутствовали ветераны войны в Абхазии, депутаты Парламента Абхазии

Владимир Делба поблагодарил посла Алана Елбакиева за проводимую работу.

«Признателен, что у вас тесное общение с добровольцами из Южной Осетии, которые принимали участие в освобождении нашей республики. Мы помним, дорожим, чтим. Спасибо за эти дни, когда мы можем поздравить друг друга с праздником», – сказал Владимир Делба.

