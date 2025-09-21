РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ НОВАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ НА 2026-2030 ГОДЫ

Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ . Правительство Абхазии разрабатывает новую программу социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы. Как заявил премьер-министр Абхазии Владимир Делба в студии ТАСС в рамках I международного экономического форума в Цхинвале, основной упор в ней делается на развитии инфраструктуры и экономического потенциала республики.

«Сегодня власти Абхазии, в частности, правительство занимается подготовкой нового соглашения о программе социально-экономического развития республики на предстоящую пятилетку, диапазон 2026-2030 годы. Госпрограмма подразумевает этапы взаимодействия в т.ч. совместного [с РФ] финансирования проектов. Подходы, критерии, особенности этой программы, естественно продиктованы исходя из реалий. Мы, как и прежде, делаем упор на развитие инфраструктуры нашей страны, на развитие экономического потенциала, отдельных отраслей экономики. Мы предлагаем идеи и проекты, которые позволят быстрыми темпами двигаться вперед, развивать экономику нашей страны», – сказал Владимир Делба.