 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ НОВАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ НА 2026-2030 ГОДЫ

Новости Воскресенье, 21 сентября 2025 22:12
Оцените материал
(0 голосов)
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ НОВАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ НА 2026-2030 ГОДЫ

Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ. Правительство Абхазии разрабатывает новую программу социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы. Как заявил премьер-министр Абхазии Владимир Делба в студии ТАСС в рамках I международного экономического форума в Цхинвале, основной упор в ней делается на развитии инфраструктуры и экономического потенциала республики.

«Сегодня власти Абхазии, в частности, правительство занимается подготовкой нового соглашения о программе социально-экономического развития республики на предстоящую пятилетку, диапазон 2026-2030 годы. Госпрограмма подразумевает этапы взаимодействия в т.ч. совместного [с РФ] финансирования проектов. Подходы, критерии, особенности этой программы, естественно продиктованы исходя из реалий. Мы, как и прежде, делаем упор на развитие инфраструктуры нашей страны, на развитие экономического потенциала, отдельных отраслей экономики. Мы предлагаем идеи и проекты, которые позволят быстрыми темпами двигаться вперед, развивать экономику нашей страны», – сказал Владимир Делба.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 21 сентября 2025 22:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕМЬЕР-МИНИСТР И СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ПОСЕТИЛИ ПОСОЛЬСТВО АБХАЗИИ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ГЕНДИРЕКТОРОМ «РОСГОСЦИРКА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.