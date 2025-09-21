В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ГЕНДИРЕКТОРОМ «РОСГОСЦИРКА»

Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ. Руководитель Администрации президента Беслан Эшба встретился с гендиректором «Росгосцирка» Сергеем Беляковым. Во встрече приняли участие заместитель министра культуры Динара Смыр, заместитель главы Администрации города Сухум Автандил Сурманидзе и начальник управления внутренней политики Администрации Президента Инал Хишба.

Беслан Эшба поблагодарил гендиректора «Росгосцирка» за праздник, подаренный Абхазии.

«Мы благодарим вас за организацию этого замечательного события. Особая благодарность за программу для детей, более полутора тысяч детей смогли посетить цирк бесплатно. Мы надеемся на продолжение сотрудничества и проведение новых мероприятий в следующем году», – сказал Беслан Эшба.

Гендиректор «Росгосцирка» Сергей Беляков сообщил, что деньги, заработанные в Сухуме, будут направлены на помощь Абхазии.

«На ваше усмотрение выберите то предприятие, которому мы можем помочь, и мы все средства перечислим в Абхазию», – сказал Сергей Беляков.

Гендиректор «Росгосцирка» поблагодарил жителей и гостей Абхазии за внимание и посещение цирковых представлений.

В завершение встречи Беслан Эшба вручил Сергею Белякову благодарственные письма от Президента Бадры Гунба.

С 14 июня по 14 сентября в Абхазии прошли представления российского цирка «Созвездие смелых». ·