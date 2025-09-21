 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ГЕНДИРЕКТОРОМ «РОСГОСЦИРКА»

Новости Воскресенье, 21 сентября 2025 22:18
Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ. Руководитель Администрации президента Беслан Эшба встретился с гендиректором «Росгосцирка» Сергеем Беляковым. Во встрече приняли участие заместитель министра культуры Динара Смыр, заместитель главы Администрации города Сухум Автандил Сурманидзе и начальник управления внутренней политики Администрации Президента Инал Хишба.

 Беслан Эшба поблагодарил гендиректора «Росгосцирка» за праздник, подаренный Абхазии.   

«Мы благодарим вас за организацию этого замечательного события. Особая благодарность за программу для детей, более полутора тысяч детей смогли посетить цирк бесплатно. Мы надеемся на продолжение сотрудничества и проведение новых мероприятий в следующем году», – сказал Беслан Эшба.

Гендиректор «Росгосцирка» Сергей Беляков сообщил, что деньги, заработанные в Сухуме, будут направлены на помощь Абхазии.

«На ваше усмотрение выберите то предприятие, которому мы можем помочь, и мы все средства перечислим в Абхазию», – сказал Сергей Беляков.

Гендиректор «Росгосцирка» поблагодарил жителей и гостей Абхазии за внимание и посещение цирковых представлений.

В завершение встречи Беслан Эшба вручил Сергею Белякову благодарственные письма от Президента Бадры Гунба.

С 14 июня по 14 сентября в Абхазии прошли представления российского цирка «Созвездие смелых». ·

