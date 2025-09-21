СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН СТАНИСЛАВА ЛАКОБА
Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ. Распоряжением президента Абхазии Бадры Гунба создана Государственная комиссия по организации похорон видного государственного и политического деятеля, ветерана национально-освободительного движения, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» II степени, лауреата Государственной премии им. Д.И. Гулиа, профессора Абхазского государственного университета, заслуженного деятеля науки Республики Абхазия Лакоба Станислава Зосимовича.
В состав комиссии, возглавляемой премьер-министром Владимиром Делба, входят:
▪️ Авидзба Ф. Л. – заместитель спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;
▪️ Агрба Т.М. – глава Администрации г. Сухум;
▪️ Ашуба А.Э. – директор Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа;
▪️ Барганджия Д.А. – депутат I созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;
▪️ Гурджуа В.Т. – депутат I созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;
▪️ Дамения О.Н. – депутат I созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;
▪️ Дбар Р.С. – первый проректор Абхазского государственного университета;
▪️ Джинджолия С.Р. – депутат I созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;
▪️ Лакоба Л. А.;
▪️ Маршан З.К. – заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия;
▪️ Пилия Д.Ч. – депутат I созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;
▪️ Шамба С.М. – помощник президента Республики Абхазия по международному сотрудничеству.
