Абхазия Информ

СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН СТАНИСЛАВА ЛАКОБА

Новости Воскресенье, 21 сентября 2025 22:21
Оцените материал
(0 голосов)
СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН СТАНИСЛАВА ЛАКОБА

Сухум. 21 сентября 2025. Абхазия-Информ. Распоряжением президента Абхазии Бадры Гунба создана Государственная комиссия по организации похорон видного государственного и политического деятеля, ветерана национально-освободительного движения, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» II степени, лауреата Государственной премии им. Д.И. Гулиа, профессора Абхазского государственного университета, заслуженного деятеля науки Республики Абхазия Лакоба Станислава Зосимовича.

В состав комиссии, возглавляемой премьер-министром Владимиром Делба, входят:

▪️ Авидзба Ф. Л. – заместитель спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;

▪️ Агрба Т.М. – глава Администрации г. Сухум;

▪️ Ашуба А.Э. – директор Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа;

▪️ Барганджия Д.А. – депутат I созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;

▪️ Гурджуа В.Т. – депутат I созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;

▪️ Дамения О.Н. – депутат I созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;

▪️ Дбар Р.С. – первый проректор Абхазского государственного университета;

▪️ Джинджолия С.Р. – депутат I созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;

▪️ Лакоба Л. А.;

▪️ Маршан З.К. – заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия;

▪️ Пилия Д.Ч. – депутат I созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;

▪️ Шамба С.М. – помощник президента Республики Абхазия по международному сотрудничеству.

